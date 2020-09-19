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أخبار محلية > طقس السبت: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدد من المناطق
19/09/2020   9:35 ص

طقس السبت: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدد من المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير والباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة 44 درجة مئوية، فيما تسجل الأدنى في أبها 18 درجة مئوية.

طقس السبت: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدد من المناطق

أخبار محلية
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