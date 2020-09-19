كشفت صور عن لحظات الغروب على شاطئ ومتنزه شرم زاعم بمحافظة الوجه وسط أجواء مناخية رائعة تمزج بين انخفاض درجات الحرارة وقلة نسبة الرطوبة.
وظهر في تقرير أعدته وكالة الأنباء السعودية الإقبال اللافت من زوار المحافظة وأهاليها في إجازة نهاية الأسبوع، على شواطئ المحافظة، وخاصة شاطئ متنزه شرم زاعم، المتميز بموقعه الفريد ومحاذاته لمدينة الوجه.
ويجذب الشاطئ محبي الاستمتاع بالجلوس على المسطحات الخضراء وهواة السباحة وصيد السمك وعشاق الرياضات البحرية بجميع أنواعها وهواة ركوب الخيل على أطراف المياه الفيروزية.
وفق “أخبار 24”.