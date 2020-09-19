أمين مجلس التعاون الخليجي يُرحب بالبيان الصادر بشأن اليمن

رحب الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور نايف الحجرف، بالبيان الصادر عن المجموعة الوزارية التي ضمت الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوربي والتي أعربت عن قلقها إزاء هجوم الحوثيين نحو مارب وتفاقم الأزمة في اليمن.
وعبر عن إدانته لاستمرار الحوثيين باستهداف الأعيان المدنية في المملكة من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه دعم جميع الخطوات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.
ونوه إلى أن التحالف والحكومة اليمنية استجابا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في شهر أبريل 2020 وقاما بوقف إطلاق النار من جانب واحد؛ من أجل حل جميع النزاعات والتركيز على التصدي لجائحة “كورونا”.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الكارثة البيئية والاقتصادية التي قد تنتج من عدم تمكن الفريق الفني المختص بمعاينة خزان صافر، مطالباً بممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين للاستجابة الفورية بالسماح بمعاينة خزان صافر تفادياً لتداعياتها الكارثية. وفق “أخبار 24”.
وأعرب عن أمله أن يسهم تنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لبحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن والوصول لحل سياسي شامل يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.