نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية لوادي الحمض الذي يعد أحد أكبر أودية شبه الجزيرة العربية ويقع على بعد 147 كلم شمال المدينة المنورة.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1328هـ (1910م)، كثرة الأشجار الموجودة على جانبي الوادي وفي داخله أيضاً والتي شكلت منظراً جمالياً رائعاً.
يُشار إلى أن وادي الحمض اسمه التاريخي وادي إضم، ويبلغ طوله قرابة 400 كلم؛ حيث يبدأ من منطقة المدينة المنورة ويسير شمالاً بميل إلى الغرب حتى شمال غرب خيبر حين يلتقي بوادي الجزل، ومن ثم يغير اتجاهه إلى الغرب ويخترق الجبال إلى السهل الساحلي ليصب في البحر الأحمر.
وفق “أخبار 24”.