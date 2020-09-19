"الأرصاد" تصدر تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت) تنبيهات بأمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية والأتربة في عدد من مدن المملكة.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، وجازان، والباحة، وعسير سيشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستبدأ عند الساعة الـ12 من ظهر اليوم وتستمر حتى السابعة مساء.
وقالت إن عدداً من المدن بمناطق المدينة المنورة، والرياض، ونجران، والمنطقة الشرقية، سيشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، لافتة إلى أن الحالة ستبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساء.
وفق “أخبار 24”.