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أخبار محلية > مصادر: خدمة جديدة على “أبشر” لسفر الفئات المستثناة
19/09/2020   9:42 ص

مصادر: خدمة جديدة على “أبشر” لسفر الفئات المستثناة

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أفادت مصادر بأن الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية بصدد إضافة خدمة جديدة على منصة أبشر، تتيح للفئات المستثناة من منع السفر إصدار تصاريح للسفر إلى خارج المملكة.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “اليوم” أن القرار يأتي بعد الإقبال المتزايد من المواطنين على خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت في وقت سابق إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر “أبشر” بشكل مؤقت، وتعهدت بإعادة تفعيلها مجدداً خلال الأيام القادمة.

ورفعت المملكة قيود السفر بشكل جزئي منذ الثلاثاء الماضي، وسمحت لفئات محددة من المواطنين بالسفر إلى الخارج، على أن يكون الرفع الكامل للقيود وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل اعتبارا من 1 يناير 2021.

مصادر: خدمة جديدة على “أبشر” لسفر الفئات المستثناة

أخبار محلية
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