الأهلي يشكو “دي سوزا” لـ “فيفا”

أعلن النادي الأهلي، تقدم مجلس إدارته بشكوى ضد المحترف البرازيلي السابق في فريقه جوزيف دي سوزا للاتحاد الدولي “فيفا” بعد توقيعه لصالح بشكتاش التركي.
وذكر النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم (الجمعة):”سبق وأن أرسل اللاعب إخطاراً للحصول على جزء من مقدم مستحقات سابقة، وقام النادي بالرد عليه، ثم اتفق الطرفان على توقيع اتفاقية جدولة، تنتهي بنهاية عقد اللاعب 30 يونيو 2021، ثم تأخر عن الرجوع إلى التدريبات مع النادي بسبب عارض صحي، ثم تغيّب نتيجة الإصابة، وبمجمل الموسم لم يُشارك في أغلب المباريات لأسباب مختلفة، ووقف معه النادي فيها في وقت كان يحتاج خدماته الرياضية”.
وتابع النادي:”رغم تفهم النادي ومساعدته للاعب إلا أنه كان يعمل مع وكيله ونادٍ آخر لفسخ العقد، دون أن يعلم الأهلي بذلك، لتحقيق غاية فسخ العقد بتاريخ 26 أغسطس 2020، وتقدم بطلب تجزئة جزء من راتب شهر يوليو لحسابه في السعودية، وتحويل جزءاً للسكن وبالفعل تم سداد السكن للاعب وفي 30 أغسطس 2020، تقدم سوزا بفسخ العقد بموجب خطاب لم يراعِ فيه مقتضيات لائحة أوضاع اللاعبين في فيفا، ثم فوجيء النادي بعد يومين من وصول الإخطار، بقيام اللاعب بفسخ العقد من جانب واحد، ثم التوقيع مع النادي في مخالفة صريحة للمواد 14 مكرر و 17 من لائحة وضعية وانتقالات اللاعبين بالفيفا”. وفق “أخبار 24”.
وأتم النادي الأهلي بيانه بالإشارة إلى أنه بناءً على ماتقدم أرسل إخطاراً للاعب والنادي الذي وقع معه لإعلامهما بأن ما وقع فيه مخالفة للوائح الفيفا ويعتبر فسخاً للعقد من جانب واحد دون وجود أي سبب جدي لذلك.