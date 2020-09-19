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اخبار رياضية > حمد الله يعادل رقم “هالك” التاريخي بدوري أبطال آسيا
19/09/2020   1:39 م

حمد الله يعادل رقم “هالك” التاريخي بدوري أبطال آسيا

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تمكن المهاجم المغربي لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله، من معادلة الرقم القياسي جديد، المسجل باسم البرازيلي هالك في دوري أبطال آسيا .

وسجل حمد الله هدفا خلال موجهة فريقه النصر أمام نادي سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، المقامة منافستها في العاصمة القطرية الدوحة بنظام التجمع.

واحرز مهاجم النصر 8 أهداف في آخر 7 مباريات خاضها مع النصر “على التوالي” خلال البطولة الآسيوية.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، وصل حمد الله إلى 9 أهدف متتالية، ليعادل إنجاز النجم البرازيلي هالك، الذي سجل 9 أهداف على التوالي مع ناديه شانجهاي الصيني عام 2017. وفق “أخبار 24”.

حمد الله يعادل رقم “هالك” التاريخي بدوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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