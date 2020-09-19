"أرض العروبة والحضارات والتاريخ".. السفير الصيني يبرز اهتمام إعلام بلاده بالكشف الأثري الضخم بتبوك

أكد سفير الصين لدى المملكة، تشن وي تشينغ، اهتمام الإعلام الصيني بكل أشكاله بالاكتشاف الأثري الضخم في منطقة تبوك والذي أعلنته هيئة التراث مؤخرًا.
وقال السفير تشينغ، إن هذا الاكتشاف يعتبر كشفاً أثرياً مهماً للحضارة الإنسانية، مشيراً إلى تناول الإعلام الصيني، المقروء والمرئي، الناطق باللغتين الصينية والإنجليزية لهذا الكشف الأثري الضخم، كما تناولت قنوات التلفزة الموضوع بالتفصيل في نشرات الأخبار.
وكانت هيئة التراث قد أعلنت، الأربعاء الماضي، اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لأكثر من 120 ألف سنة، وأوضحت أن هذا الكشف يمثل الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية.
وفق “أخبار 24”.