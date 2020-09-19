ليس “الفيفي” وحده.. معلمون يسطرون قصص نجاح ملهمة للتعليم عن بُعد

سجلت منصة مدرستي للتعليم عن بُعد، قصص نجاح مجتمعية ملهمة، لمعلمين وطلاب، لم تمنعهم ظروف المرض وما ترتب على جائحة كورونا من تأخير العودة للمدارس، من مواصلة مسيرة التعلم بثبات، وتحقيق التفاعل والمشاركة المطلوبة بين أطراف العملية التعليمية.
أبرز قصص النجاح تلك كانت للمعلم محمد الفيفي، من تعليم الرياض، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على إعجاب المتابعين، إذ لم يمنع مرض المعلم بالسرطان مواصلة تعليم طلابه من المستشفى عبر مدرستي، فيما حرص وزير التعليم على التواصل معه بنفسه لشكره على مجهوده والاطمئنان على صحته.
#فيديو |#منصة_مدرستي تجمع #وزير_التعليم والمعلم محمد الفيفي وطلابه..
كلمات الشكر، ودعوات الشفاء؛ لمعلم لم يمنعه مرض السرطان أن يؤدي رسالته، ويعود للحياة بأمل وتفاؤل.
شكراً لكل معلم ومعلمة على جهودهم المخلصة. pic.twitter.com/rd3KakFNF8
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 17, 2020
ومن بين القصص التي ألهمت الكثيرين ونالت تشجيع واستحسان عناصر العملية التعليمية، ذهاب المعلم بمدرسة جبل المعادي الابتدائية في هروب بمنطقة جازان، محمد دغريري، لمنازل طلابه في مناطق جبلية لتدريبهم على استخدام منصة مدرستي.
فيديو | #وزير_التعليم يوجه بتكريم المعلم دغريري نظير جهوده مع طلبة #جازان#برنامج_اليوم pic.twitter.com/EypGVe8fpU
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 6, 2020
المعلم علي آل شتلة من ثانوية زيد بن حارثة التابعة لتعليم سراة عبيدة، لم يثنه المرض عن متابعة دروس طلابه عبر الإنترنت، وقام بالدخول لمنصة مدرستي أثناء مراجعته المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
لم يثنه المرض ووجوده بالمستشفى
عن أداء رسالته الساميةالتي يستشعرها واجباً وطنياً قبل أن تكون واجباًوظيفياً ..
فقررالتحامل على الألم والسير بخطى واثقةللدخول إلى #منصة_مدرستي لينطلق مع طلابه #عن_بُعد من العيادة هذاهو المعلم :علي آل شتلة من ثانوية زيد بن حارثة بـ #تعليم_سراة_عبيدة pic.twitter.com/SB0Nv9dBP8
— إدارة تعليم سراة عبيدة (@MOE_SRB) September 9, 2020
في هذا المقطع يظهر معلم العوق السمعي عبدالله سعيّد يشرح لأحد طلاب العوق السمعي طريقة الدخول على منصة مدرستي، في إطار مبادرة قسم التربية الخاصة بإدارة تعليم بيشة، لمساعدته على متابعة دروسه ومواصلة العملية التعليمية بكل يسر وسهولة.
معلم العوق السمعي الأستاذ عبدالله سعييد يشرح لأحد طلاب العوق السمعي طريقة الدخول على منصة مدرستي. ضمن مبادرة قسم التربية الخاصة بالإدارة pic.twitter.com/sQgtGRqNDE
— ابتدائية ومتوسطة مهر (@MOE_BIA_08_0003) September 7, 2020
كما أظهر مقطع فيديو المعلم خالد عكاش من متوسطة حطين بإدارة تعليم الخرج، وهو يتواصل مع طلابه لحثّهم على متابعة دروسهم وحل الواجبات، رغم وجوده في المستشفى لإجراء جلسة غسل كلوي، وهو ما كان محل إشادة إدارة التعليم والمعلمين والطلاب، الذين دعوا له بالشفاء العاجل.
بهمتنا سنكون قادرين بإذن الله على تجاوز الأزمات ..
المعلم / خالد عكاش من #تعليم_الخرج نموذج مُشرِّف رغم معاناته مع المرض في التعامل مع #منصة_مدرستي pic.twitter.com/f9E81nf1T5
— إدارة تعليم الخرج (@MOE_KRH) September 11, 2020
ولتجربة تعليمية أفضل وتحصيل دراسي متميز، قرر أحمد البدر، معلم الرياضيات في ابتدائية عبدالله بن عباس بالأحساء، تحويل منزله إلى فصل دراسي يعلم فيه طلابه عن بُعد، الأمر الذي استثار حماس الطلاب ودفعهم للمشاركة والتفاعل بقوة، لتحقيق أقصى فائدة من الفصل الافتراضي. وفق “أخبار 24”.
عندما يقرر المعلم تحدي الظروف يبدع في الطريقة..
هذا ما صنعه معلم الرياضيات / أحمد البدر – ابتدائية عبدالله بن عباس بالأحساء حيث حول منزله لفصل دراسي يلتقي فيه بطلابه – عن بعد –
وقد استثار ذلك دافعية الطلاب وحاز على إعجابهم فتعالت أصواتهم بالمشاركات . pic.twitter.com/vIXbkKoVQp
— مدرسة عبدالله بن عباس (@MOE_EEH_02_0029) September 10, 2020
بينما قرر المعلم بندر الرحيمان، بمدرسة بدر الابتدائية بالأحساء، الذهاب للمدرسة بنفسه وتدريس طلابه في الصف الأول، عن بُعد، من منازلهم، ليضفي أجواءً أقرب للتعليم التقليدي، محفزًا طلابه الصغار على المشاركة والتحصيل.
درس افتراضي تزامني للمعلم بندر الرحيمان الصف الأول.@MOE_EEH @MOE_EEH_07 pic.twitter.com/p6OrhnqYu9
— مدرسة بدر الابتدائية (@MOE_EEH_07_0027) September 13, 2020
مقطع فيديو آخر، أظهر راكان جبيان، معلم رياضيات بمدرسة الأمير نايف المتوسطة في طريف، وهو يبدع في التدريس عن بُعد، وسط تفاعل كبير من الطلاب أثناء الحصة الافتراضية عبر منصة مدرستي وبرنامج “التيمز”.
أ. راكان جبيان معلم رياضيات بمدرسة الأمير نايف في طريف/المرحلة المتوسطة يبدع في التدريس عن بعد وتفاعل كبير من الطلاب معه أثناء الحصة الافتراضية عبر #منصة_مدرستي والتيمز pic.twitter.com/2JRmEp8iTN
— ابتدائية ومتوسطة الأمير نايف بطريف (@moe_hud_01_1111) September 12, 2020