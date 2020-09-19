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أخبار محلية > شاهد.. القوات الجوية تُكمل استعداداتها للعروض الجوية في اليوم الوطني
19/09/2020   1:47 م

شاهد.. القوات الجوية تُكمل استعداداتها للعروض الجوية في اليوم الوطني

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أكملت القوات الجوية الملكية ‏استعداداتها كافة للاحتفال باليوم الوطني الـ(90) تحت شعار “همة حتى ‏القمة”، والذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام.‏

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يظهر مدى الاستعدادات المكثفة ‏لتجهيز الطائرات المخصصة للمشاركة في العروض الجوية في يوم ‏الاحتفال، حيث تم طلاء الطائرات ووضع شعارات المملكة واليوم الوطني عليها.‏ وفق “أخبار 24”.

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت أن الاحتفال ‏باليوم الوطني يشارك فيه مختلف قطاعات ‏الطيران المدني والعسكري، ويبث الرابعة عصر ‏الأربعاء المقبل على تلفزيون المملكة‎.

شاهد.. القوات الجوية تُكمل استعداداتها للعروض الجوية في اليوم الوطني

أخبار محلية
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