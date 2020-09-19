شاهد.. القوات الجوية تُكمل استعداداتها للعروض الجوية في اليوم الوطني

أكملت القوات الجوية الملكية استعداداتها كافة للاحتفال باليوم الوطني الـ(90) تحت شعار “همة حتى القمة”، والذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام.
ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يظهر مدى الاستعدادات المكثفة لتجهيز الطائرات المخصصة للمشاركة في العروض الجوية في يوم الاحتفال، حيث تم طلاء الطائرات ووضع شعارات المملكة واليوم الوطني عليها. وفق “أخبار 24”.
وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت أن الاحتفال باليوم الوطني يشارك فيه مختلف قطاعات الطيران المدني والعسكري، ويبث الرابعة عصر الأربعاء المقبل على تلفزيون المملكة.
#فيديو_الدفاع
القوات الجوية الملكية السعودية تنهي كافة استعداداتها ل همة ال ٩٠للمشاركة بالعروض الجوية في اليوم الوطني.#حماة_الوطن_في_يوم_الوطن#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/ZmG9yE6bTO
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 18, 2020