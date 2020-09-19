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أخبار محلية > سفارة المملكة بالفلبين تبدأ استقبال طلبات تأشيرات العمل اعتباراً من ‏بعد غد
19/09/2020   1:48 م

سفارة المملكة بالفلبين تبدأ استقبال طلبات تأشيرات العمل اعتباراً من ‏بعد غد

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أعلنت سفارة المملكة بالفلبين أنها ستبدأ في استقبال طلبات ‏تأشيرات العمل اعتباراً من بعد غد (الإثنين)، عبر مكاتب تصدير العمالة فقط.‏

وحذرت السفارة من التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو الأفراد ‏فيما يتعلق بالاستقدام، والذي لا يتم إلا من خلال مكاتب الاستقدام ‏المعتمدة في المملكة.‏

وأوضحت أن من لديهم تأشيرات خروج وعودة منتهية الصلاحية ‏وزيارة وإقامة عليهم مراجعة مركز خدمة التأشيرات المعتمد من ‏وزارة الخارجية، اعتباراً من (الأربعاء) المقبل الموافق 23 سبتمبر لإنهاء الإجراءات وتسديد الرسوم.‏ وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن من لديهم تأشيرات خروج وعودة سارية ‏المفعول عليهم التواصل مع شركات الطيران ومن ثم إجراء ‏فحص فيروس كورونا، مشددة على أنه لن يسمح لأي شخص ‏بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة ‏بفيروس كورونا.‏

سفارة المملكة بالفلبين تبدأ استقبال طلبات تأشيرات العمل اعتباراً من ‏بعد غد

أخبار محلية
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