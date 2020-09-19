سفارة المملكة بالفلبين تبدأ استقبال طلبات تأشيرات العمل اعتباراً من ‏بعد غد

أعلنت سفارة المملكة بالفلبين أنها ستبدأ في استقبال طلبات تأشيرات العمل اعتباراً من بعد غد (الإثنين)، عبر مكاتب تصدير العمالة فقط.
وحذرت السفارة من التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو الأفراد فيما يتعلق بالاستقدام، والذي لا يتم إلا من خلال مكاتب الاستقدام المعتمدة في المملكة.
وأوضحت أن من لديهم تأشيرات خروج وعودة منتهية الصلاحية وزيارة وإقامة عليهم مراجعة مركز خدمة التأشيرات المعتمد من وزارة الخارجية، اعتباراً من (الأربعاء) المقبل الموافق 23 سبتمبر لإنهاء الإجراءات وتسديد الرسوم. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن من لديهم تأشيرات خروج وعودة سارية المفعول عليهم التواصل مع شركات الطيران ومن ثم إجراء فحص فيروس كورونا، مشددة على أنه لن يسمح لأي شخص بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا.