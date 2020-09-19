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أخبار محلية > الفريق العمرو: سيطرنا على حريق جبل عمد باستثناء بؤر بسيطة.. وهذا قد يكون سبب اندلاع النيران
19/09/2020   1:50 م

الفريق العمرو: سيطرنا على حريق جبل عمد باستثناء بؤر بسيطة.. وهذا قد يكون سبب اندلاع النيران

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قال مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، إنه تمت السيطرة على حريق جبل عمد بمحافظة ميسان سيطرة كاملة باستثناء بؤر بسيطة سيتم السيطرة عليها خلال اليوم.

وأضاف أن عملية السيطرة تسير بشكل ممتاز ولم يتبق إلا الشيء البسيط، لافتا إلى أن المديرية لديها فريق عمل متكامل يحقق حالياً لمعرفة أسباب الحريق.

ورجح العمرو، في حديث لقناة “الإخبارية”، أن سبب الحريق قد يكون إهمال بعض المتنزهين بترك بعض الجمر والفحم مشتعلا، مع وجود الحشائش الجافة والرياح. وفق “أخبار 24”.

وأشار العمرو إلى الدور المهم لجميع الجهات الحكومية والمواطنين والمتطوعين في عملية إخماد الحريق.

وكان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد القرني، قد أوضح أنه لا توجد إصابات بسبب الحـريق، وأن الأمر مسألة وقت حتى يتم إخماده.

الفريق العمرو: سيطرنا على حريق جبل عمد باستثناء بؤر بسيطة.. وهذا قد يكون سبب اندلاع النيران

أخبار محلية
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