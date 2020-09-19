رغم اتباع الحمية.. 5 أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن

يلجأ البعض إلى تغيير النظام الغذائي، أو الحمية، أو تقليل كميات الطعام، بهدف إنقاص أوزانهم، ولكن يلاحظ البعض أن أوزانهم لا تنقص، بل قد تزيد أحيانا.
ويرجع الخبراء سبب زيادة الوزن في هذه الحالات لهذه الأسباب التي قد يغفل الكثيرون عنها:
تناول الأدوية
إن الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد تؤدي إلى زيادة في الوزن، خصوصا العلاجات الهرمونية أومضادات الاكتئاب، التي إذا استمر تناولها لعدة أشهر، فيحتمل أن تؤدي لزيادة الوزن”، وينصح في الحال بالحديث إلى الطبيب من أجل وصف علاج بديل.
كما أن حبوب منع الحمل تؤدي لزيادة الوزن، حيث يجب الانتباه إلى نسبة الهورمونات في تلك الأدوية.
العوامل الجينية
تؤكد الدكتورة هولي لوفتون، من جامعة نيويورك، وفقا لموقع “دويتشه فيله”، أن الكثيرين يعتقدون أنه لا يمكن التخلص من السمنة لأنها شيء وراثي، مبينة أن هذا اعتقاد خاطئ، مؤكدة أن التدخل مبكرا يمكن أن يساعد في تجنب السمنة لمثل هذه الحالات.
العمر
غالبا ما يشتكي من تجاوز عمرهم الخمسين عدم نجاعة التمارين والحميات التي كانوا يمارسونها قبل سنوات في خفض الأوزان، وذلك لأن عملية الأيض (التمثيل الغذائي) تتباطأ كل عام بمقدار اثنين بالمئة، وبالتالي يصبح تخفيض الوزن أكثر صعوبة، وللتغلب على ذلك ينصح بتكثيف التدريب وزيادة الكتلة العضلية. وفق “أخبار 24”.
الضغوط اليومية
تقول الباحثة لوفتون، عندما يتعرض الجسم لعامل ضغط، فهو لا يركز على تخفيض الوزن، مبينة أن هناك أطعمة تؤثر على نفسية الإنسان، يلجأ إليها عند تعرضه للضغوط، وهي الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ومنها الشوكولاتة، وهذا ما يسبب زيادة الوزن.
قلة النوم
عندما ينام الإنسان ساعات أقل، فإنه يأكل أكثر، كما تزداد هرمونات الضغط النفسي أيضا، وينصح بالنوم متوسط 7 ساعات على الأقل للبالغين، حتى يتمكن الجسم من استعادة التوازن والسيطرة على إفراز الهرمونات بشكل طبيعي. حيث يقوم الجسم عند اضطراب هذه الأمور بتخزين الدهون لحماية نفسه لأنه في حالة طوارئ.