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أخبار المناطق > بالفيديو.. أمير عسير يوجه بدراسة حالة مواطن من ذوي الإعاقة تضرر منزله بسبب الأمطار والعواصف بأحد ثربان
19/09/2020   5:11 م

بالفيديو.. أمير عسير يوجه بدراسة حالة مواطن من ذوي الإعاقة تضرر منزله بسبب الأمطار والعواصف بأحد ثربان

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وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حالة مواطن من ذوي الإعاقة، تضرر منزله بسبب الأمطار والعواصف في مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة.

وأجرى أمير المنطقة اتصالاً هاتفياً مع رب الأسرة المتضررة، وذلك للاطمئنان على صحة أسرته، كما وجه بإيوائهم وتقديم العون والمساعدة لهم.

وكانت الأمطار والعواصف التي شهدها مركز أحد ثربان بمنطقة عسير، قد تسببت في اقتلاع سقف منزل تحت الإنشاء، يعود للمواطن، وإحداث تلفيات في سيارته. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أمير عسير يوجه بدراسة حالة مواطن من ذوي الإعاقة تضرر منزله بسبب الأمطار والعواصف بأحد ثربان

أخبار المناطق
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