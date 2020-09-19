بالفيديو.. أمير عسير يوجه بدراسة حالة مواطن من ذوي الإعاقة تضرر منزله بسبب الأمطار والعواصف بأحد ثربان

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حالة مواطن من ذوي الإعاقة، تضرر منزله بسبب الأمطار والعواصف في مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة.
وأجرى أمير المنطقة اتصالاً هاتفياً مع رب الأسرة المتضررة، وذلك للاطمئنان على صحة أسرته، كما وجه بإيوائهم وتقديم العون والمساعدة لهم.
وكانت الأمطار والعواصف التي شهدها مركز أحد ثربان بمنطقة عسير، قد تسببت في اقتلاع سقف منزل تحت الإنشاء، يعود للمواطن، وإحداث تلفيات في سيارته. وفق “أخبار 24”.
في اتصال هاتفي .. سمو أمير منطقة #عسير الأمير #تركي_بن_طلال يطمئن على وضع الأسرة المتضررة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز أحد ثربان . ويأمر بايواء الأسرة وحصر الأضرار #فريق_طقس_القنفذة pic.twitter.com/BTmT0Qz6Ed
— فريق طقس القنفذة (@algunfuthah) September 16, 2020