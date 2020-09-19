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أخبار المناطق > بها 10 آلاف نخلة.. مزرعة نموذجية بالمملكة تصدر تمورها لأكثر من 15 دولة
19/09/2020   5:14 م

بها 10 آلاف نخلة.. مزرعة نموذجية بالمملكة تصدر تمورها لأكثر من 15 دولة

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استعرض المركز الوطني للنخيل والتمور تفاصيل إنتاج التمور في إحدى المزارع النموذجية بالمملكة، مبيناً أنها أن تحتوي ‏على أكثر من 10 آلاف نخلة، وتستخدم التقنيات الحديثة في الزراعة.

وأوضح المركز أن مزارع ومصنع واحة الدكة تصدر إنتاجها لأكثر من 15 دولة ‏حول العالم، مبيناً أنها تركز على الإنتاج العضوي، وتتميز بتطبيق أفضل الممارسات في الزراعة والإنتاج والتصنيع.‏

وأظهر مقطع فيديو نشره المركز، مراحل الإنتاج المختلفة للتمور بدءًا ‏من الجني “الخراف”، ثم النقل، والفرز بحسب النوع والحجم والدرجة، وصولاً لمرحلة التصنيع، ثم الحفظ في الثلاجات على ‏درجة حرارة تتراوح بين صفر و18 درجة تحت الصفر.‏ وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن المزرعة يشرف عليها فريق عمل من محترفي العناية بالنخيل في الحقل، وآخرون مختصون بتصنيع التمور، سواء للتسويق المحلي‏، أو للتصدير لأكثر من 15 دولة.

بها 10 آلاف نخلة.. مزرعة نموذجية بالمملكة تصدر تمورها لأكثر من 15 دولة

أخبار المناطق
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