بها 10 آلاف نخلة.. مزرعة نموذجية بالمملكة تصدر تمورها لأكثر من 15 دولة

استعرض المركز الوطني للنخيل والتمور تفاصيل إنتاج التمور في إحدى المزارع النموذجية بالمملكة، مبيناً أنها أن تحتوي على أكثر من 10 آلاف نخلة، وتستخدم التقنيات الحديثة في الزراعة.
وأوضح المركز أن مزارع ومصنع واحة الدكة تصدر إنتاجها لأكثر من 15 دولة حول العالم، مبيناً أنها تركز على الإنتاج العضوي، وتتميز بتطبيق أفضل الممارسات في الزراعة والإنتاج والتصنيع.
وأظهر مقطع فيديو نشره المركز، مراحل الإنتاج المختلفة للتمور بدءًا من الجني “الخراف”، ثم النقل، والفرز بحسب النوع والحجم والدرجة، وصولاً لمرحلة التصنيع، ثم الحفظ في الثلاجات على درجة حرارة تتراوح بين صفر و18 درجة تحت الصفر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المزرعة يشرف عليها فريق عمل من محترفي العناية بالنخيل في الحقل، وآخرون مختصون بتصنيع التمور، سواء للتسويق المحلي، أو للتصدير لأكثر من 15 دولة.
بإستخدام التقنيات الحديثة على أكثر من ١٠.٠٠٠نخلة في جميع مراحل الإنتاج(قبل وبعد الحصاد)، تُصدر مزرعة #الدكة التمور لأكثر من ١٥ دولة حول العالم.#مشاريع_نموذجية #تمرنا_للعالمية pic.twitter.com/laPUDiDj3N
— المركز الوطني للنخيل والتمور (@NCPD_SA) September 19, 2020