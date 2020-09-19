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19/09/2020   5:16 م

بالفيديو.. وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”

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تلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن العويس، اليوم (السبت)، الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” المستجد، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والتي تتضمن تقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول.

وأوضح العويس أن الوزارة تسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير جميع وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، مؤكدا أنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص.

وأبان أن الإمارات أجازت استخدام اللقاح عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة، مشيراً إلى أنه آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت بها جائحة “كورونا” والحفاظ على الأرواح. وفق “أخبار 24”.

وكانت دولة الإمارات قد أجازت الاستخدام الطارئ للقاح “كورونا” لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس في خط الدفاع الأول، بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

بالفيديو.. وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”

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