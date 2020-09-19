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أخبار محلية > “الصحة” توضح تفاصيل حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة في المملكة
19/09/2020   5:18 م

“الصحة” توضح تفاصيل حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة في المملكة

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كشفت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، عن أن 42% من الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، كانت لإناث، و58% لذكور.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي للكشف عن مستجدات “كورونا”، أن نسبة الأطفال من الحالات الجديدة المصابة بالفيروس بلغت 11%، والبالغون 85%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه تم إجراء 4458 فحصا مخبريا جديدا.

وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 329271 حالة، كما سجلت 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4430 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح تفاصيل حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة في المملكة

أخبار محلية
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