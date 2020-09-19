تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، صباح اليوم (السبت) سير ‏العمل في تنفيذ مشروع إيصال المياه المحلاة إلى محافظة الخرج ‏جنوب مدينة الرياض.

ورافق الوزير خلال الجولة الرئيس التنفيذي لشركة المياه ‏الوطنية، المهندس محمد الموكلي، حيث تفقدا أيضاً محطة تنقية المياه ‏سعد 1 وسعد 2 الواقعة شرق العاصمة‎.

وشملت الجولة تفقد مشروع الخط الناقل للمياه ‏المحلاة إلى محافظة الخرج بطول 189 كيلومتراً طولياً وبطاقة ‏استيعابية تصل إلى 120 ألف متر مكعب من المياه المحلاة ‏يومياً، واستمع إلى شرح عن مكونات هذا المشروع الذي بلغت ‏نسبة إنجازه 85% لخدمة أكثر من 250 ألف مستفيد في ‏محافظة الخرج، وبتكلفة بلغت أكثر من 538 مليون ريال.‏

واطلع الفضلي على المشاريع الستة لجلب المياه من حقول الآبار ‏في موقع حقل آبار سعد 2 الواقع شرق مدينة الرياض، إذ تم ‏إنجاز مشروعين منها، وتهدف إلى زيادة إمدادات المياه بمدينة ‏الرياض بحوالي 360 ألف متر مكعب يومياً، وبتكلفة تجاوزت ‏‏1.7 مليار ريال.‏

كما تفقد محطة سعد 1 واطلع ‏على مرافق المحطة التي تعمل وحداتها على تنقية المياه وضخها ‏بطاقة إنتاجية تبلغ 210 آلاف من المياه يوميا إلى العملاء في ‏مدينة الرياض‎.

وزير البيئة والمياه والزراعة

وزير البيئة والمياه والزراعة

وزير البيئة والمياه والزراعة

وفق “أخبار 24”.