تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، صباح اليوم (السبت) سير العمل في تنفيذ مشروع إيصال المياه المحلاة إلى محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض.
ورافق الوزير خلال الجولة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد الموكلي، حيث تفقدا أيضاً محطة تنقية المياه سعد 1 وسعد 2 الواقعة شرق العاصمة.
وشملت الجولة تفقد مشروع الخط الناقل للمياه المحلاة إلى محافظة الخرج بطول 189 كيلومتراً طولياً وبطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، واستمع إلى شرح عن مكونات هذا المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 85% لخدمة أكثر من 250 ألف مستفيد في محافظة الخرج، وبتكلفة بلغت أكثر من 538 مليون ريال.
واطلع الفضلي على المشاريع الستة لجلب المياه من حقول الآبار في موقع حقل آبار سعد 2 الواقع شرق مدينة الرياض، إذ تم إنجاز مشروعين منها، وتهدف إلى زيادة إمدادات المياه بمدينة الرياض بحوالي 360 ألف متر مكعب يومياً، وبتكلفة تجاوزت 1.7 مليار ريال.
كما تفقد محطة سعد 1 واطلع على مرافق المحطة التي تعمل وحداتها على تنقية المياه وضخها بطاقة إنتاجية تبلغ 210 آلاف من المياه يوميا إلى العملاء في مدينة الرياض.
وفق “أخبار 24”.