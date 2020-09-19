قائد للطلاب السعوديين والعرب في مصر.. طالب سعودي يتطوع لتسهيل عودة زملائه للدراسة

نال طالب سعودي يدرس بكلية الطب بجامعة الإسكندرية يدعى راكان الكدم شهرة بين زملائه الطلاب السعوديين هناك، وانتخب كقائد للوافدين السعوديين والعرب للعام الثالث على التوالي.
ويعد الطالب حلقة الوصل بين الطلاب والجامعة المصرية من جهة والملحقية الثقافية السعودية وسفارة المملكة من جهة أخرى إن تطلب الأمر.
وقال راكان إن بعض الطلبة واجهوا صعوبات في إصدار تصاريح للعودة لمصر وإجراء الاختبارات، حيث يحتاج ذلك بعض الأوراق من الجامعة ثم اعتمادها من الجهات السعودية في مصر ووزارة الداخلية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ولم يغادر الطالب مصر رغم جائحة كورونا، ويعمل حاليا على تسهيل عودتهم من المملكة لمصر للعودة للدراسة، ويتواصل معهم بشكل دائم لهذا الغرض.
فيديو | راكان طالب سعودي في #القاهرة يتطوع لتسهيل عودة زملائه للدراسة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/WF8camjulY
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 19, 2020