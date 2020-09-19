هل تخويف الطفل كنوع من العقوبة شيء إيجابي؟.. استشاري نفسي يوضح

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد آل مداوي من تخويف الطفل الصغير كنوع من العقوبة عند ارتكابه خطأ، باستخدام كلمات تهدده بالشرطة وغيرها.
وأوضح أن من العبارات الضارة بالطفل نفسياً عند تخويفه قول “سأتركك مع الوحش أو البعبع”، أو غيرها، لما لها من تأثير سلبي على ارتباط الطفل بوالديه.
وأضاف أنه قد ينشأ عن تأثر ارتباط الطفل بوالديه نتيجة هذه المخاوف مشكلات نفسية في المستقبل، فقد يصدق الطفل هذه الكلمات ويفقد ثقته في حماية والديه له. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك طرقاً كثيرة منها الأخذ بيد الطفل وتصحيح الخطأ، ومساعدته في فهم الخطأ الذي ارتكبه، وكذلك يمكن استخدام الأساليب التربوية الأخرى.