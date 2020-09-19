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أخبار محلية > وزير التعليم: منصة مدرستي صُممت بكوادر سعودية وسنرفع التقييم للمقام السامي بعد مرور 5 أسابيع
19/09/2020   10:21 م

وزير التعليم: منصة مدرستي صُممت بكوادر سعودية وسنرفع التقييم للمقام السامي بعد مرور 5 أسابيع

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قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن وجود منصة وطنية محلية مثل “مدرستي” مصممة بكوادر سعودية ومملوكة للوزارة مثّل خياراً استراتيجياً كان لا بد من تبنيه لضمان استمرارية التعليم عن بُعد.

وأكد خلال لقائه الإعلامي اليوم (السبت) مع عدد من النخب الثقافية والتعليمية والمجتمعية أن توحيد الرحلة التعليمية في منصة واحدة جاء لضمان سرعة تطبيق خطة التغيير بسلاسة ويسر، رغم وجود مخاطرة فيما يتعلق بتحمّل المنصة لأعداد المستفيدين.

وأشار إلى أنه توجد شركتان فقط على مستوى العالم سبق لأنظمتها ومنصاتها التعليمية تحمّل عدد كبير من المستخدمين بشكل مركزي، وهما “قوقل ومايكروسوفت”، وأنهم يعلمون حالياً على ارتباط منصة “مدرستي” ببرنامج “مايكروسوفت 365”. وفق “أخبار 24”.

وكشف عن عزم الوزارة تقييم العملية التعليمية بعد مرور 5 أسابيع وفقاً للمتغيرات والمستجدات، والرفع بذلك للمقام السامي للتوجيه في مدى استمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول.

وزير التعليم: منصة مدرستي صُممت بكوادر سعودية وسنرفع التقييم للمقام السامي بعد مرور 5 أسابيع

أخبار محلية
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