بالفيديو.. “الغذاء والدواء” تحظر بيع 70 عشباً في محلات العطارة لخطورتها على الصحة

قال رئيس قسم المستحضرات العشبية والصحية بهيئة الغذاء والدواء فيصل الماضي إن الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية شكلتا لجنة للبحث في النباتات والأعشاب الممنوع بيعها في محلات العطارة لخطورتها.
وأوضح أنها خرجت بلائحة تضمنت قائمة بتلك النباتات والأعشاب؛ ومنها القات والقنب الهندي، كما سمحت الهيئة ببيع أعشاب أخرى، يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أنه لكي يسمح ببيع الأعشاب فيجب أن تعبأ في علبة مغلفة، عليها بطاقة تعريفية تتضمن محاذير الاستخدام والمنشأ وتاريخ الصلاحية، على ألا يباع في محلات العطارة أي مستحضر صيدلاني أو مكمل غذائي.
وأشار إلى أن هناك جولات رقابية من عدة جهات للتأكد من تطبيق الشروط، وأن للهيئة دوراً استشارياً خلال الجولات، متحفظاً على مسمى الصيدلية الشعبية، التي تطلق على محلات العطارة، مبيناً أن هناك شكاوى ضدها ومن هنا تم إعداد قائمة الأعشاب الممنوعة بناء على مراجع ومؤسسات علمية.وفق “أخبار 24”.
كانت هيئة الغذاء والدواء قد أعلنت قائمة تضم أكثر من 70 نوعاً من الأعشاب والنباتات التي يحظر بيعها بسبب خطورتها على الصحة، وقامت بجولات رقابية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على محلات العطارة للتأكد من التزامها باللائحة المحدثة للاشتراطات الصحية.
فيديو | حظر أكثر من 70 نوعاً من الأعشاب والنباتات في #المملكة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/OWDylxpT8R
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 19, 2020
فيديو | ما هي الأعشاب والنباتات المحظور بيعها في #المملكة؟#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Zh0hjBiKsf
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 19, 2020