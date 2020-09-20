“لوشيسكو” و”غوميز” ضمن 12 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في صفوف الهلال

انضم اليوم السبت، 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد، في صفوف بعثة الفريق المتواجدة في الدوحة لخوض منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وظهرت 12 حالة إيجابية جديدة في بعثة الهلال بفيروس كورونا المستجد، من اللاعبين إصابة غوميز وعلي البليهي ومتعب المفرج، بجانب المدير الفني رازفان لوشيسكو، والبقية لحالات في الأجهزة الإدارية والفنية والطبية”.
وبعد انضمام ثلاثي الفريق الجديد غوميز وعلي البليهي ومتعب المفرج، إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا، يرتفع عدد المصابين في البعثة إلى 15 لاعباً.وفق “أخبار 24”.
وضمت قائمة عناصر الهلال المعزولين حالياً، سلمان الفرج، ومحمد البريك، وعبدالله الجدعاني، وصالح الشهري، ومحمد الواكد، ونواف العابد، ونواف الغامدي، وحمد العبدان، وياسر الشهراني، وعبدالله الحافظ، وسيباستيان جيوفينكو، وسالم الدوسري.