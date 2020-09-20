بالفيديو.. مركز الملك سلمان يأوي سكان قرية كاملة في السودان بعد أن غمرتها السيول

أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة في إيواء سكان قرية كاملة في السودان بعد غرقها بالكامل بسبب السيول والفيضانات.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة العربية اليوم (السبت) نصب المركز مئات الخيام لسكان القرية الواقعة شمال العاصمة الخرطوم بعد أن ظلوا في العراء.
وقال أحد أعيان القرية إن السيول دمرت منازلهم ومزارعهم، وإنهم منذ 75 عاماً لم يشاهدوا مثل هذه الفيضانات، مقدما الشكر إلى مركز الملك سلمان نظير الجهد الذي قدمه لهم.
موفد #العربية إلى #الخرطوم عبد المحسن الحربي: مركز #الملك_سلمان للإغاثة ينصب خياما لقرية كاملة بعد غرقها في الفيضانات.. والأهالي لن يعودون إلى منازلهم pic.twitter.com/FOhM1xP7ae
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) September 19, 2020
وفق “أخبار 24”.