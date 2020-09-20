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أخبار المناطق > بالفيديو.. مركز الملك سلمان يأوي سكان قرية كاملة في السودان بعد أن غمرتها السيول
20/09/2020   7:52 ص

بالفيديو.. مركز الملك سلمان يأوي سكان قرية كاملة في السودان بعد أن غمرتها السيول

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أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة في إيواء سكان قرية كاملة في السودان بعد غرقها بالكامل بسبب السيول والفيضانات.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة العربية اليوم (السبت) نصب المركز مئات الخيام لسكان القرية الواقعة شمال العاصمة الخرطوم بعد أن ظلوا في العراء.

وقال أحد أعيان القرية إن السيول دمرت منازلهم ومزارعهم، وإنهم منذ 75 عاماً لم يشاهدوا مثل هذه الفيضانات، مقدما الشكر إلى مركز الملك سلمان نظير الجهد الذي قدمه لهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مركز الملك سلمان يأوي سكان قرية كاملة في السودان بعد أن غمرتها السيول

أخبار المناطق
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