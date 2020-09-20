رسميًا.. الهلال يطلب تأجيل مواجهته أمام “شهر خودرو” بسبب إصابات “كورونا”

طالب مجلس إدارة نادي الهلال، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بتأجيل مباراته التي ستجمعه بنظيره “شهر خودرو” الإيراني، المقرر لها مساء يوم غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وقال الهلال، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن ذلك جاء بعد أن أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال اليوم السبت، إصابة عشرة أفراد من أعضاء البعثة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الهلال أن المصابين منهم الثلاثي علي آل بليهي، متعب المفرج، وبافيتيمبي غوميز، وأعضاء من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، كرستيان، ماثيو، باولو، أحمد موسى، بدر الخطيب، أوسكار وفيكتور؛ ليصل إجمالي عدد اللاعبين المصابين بكورونا 15 لاعبًا. وفق “أخبار 24”.
وتمنى مجلس الإدارة أن يمن الله على جميع المصابين بالشفاء العاجل، مثمنًا لكافة اللاعبين حرصهم وسعيهم لتمثيل الهلال في مختلف الظروف، وداعيًا المولى القدير أن يحفظ الجميع ويزيل هذا الوباء عن العالم أجمع.