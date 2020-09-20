كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان.
وأوضح أن المقذوف تسبب في إصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتضرر 3 مركبات وواجهة إحدى الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، ومباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وفق “أخبار 24”.