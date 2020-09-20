مؤسس أحد التطبيقات الخيرية يتحدث عن حلول متكاملة لتنظيم و”أتمتة المقابر”.. ومطالب بفتوى لترقيمها

قال مؤسس تطبيق “إكرام” الخيري لخدمة المقابر طارق الزايد إن التطبيق بدأ عام 2015م وإنه تقدم به لوزير التجارة ماجد القصبي قبل عام فأصبح مبادرة وطنية.
وأوضح في برنامج يا هلا على روتانا خليجية أن التطبيق يشتمل على حلول متكاملة لتنظيم وأتمتة المقابر، حيث يستهدف عمل كود بناء خاص للمقابر، وتصميم مقابر نموذجية، وتقديم حلول عملية للمقابر المتداولة مثل البقيع، وإنشاء منصة بيانات شاملة للموتى، وحلولا مبتكرة للترقيم.
وأضاف أن خدمات التطبيق نفذت في كل من الدمام وبقيق والمجمعة وعنيزة وبريدة، جارٍ العمل عليها في البحرين، كما يطبق في أمريكا للمسلمين، مشيراً إلى أن الخدمات مجانية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه طالب عبدالرحمن العجيمي أحد المتضررين من عدم ترقيم المقابر، بدراسة إصدار فتوى من هيئة كبار العلماء حول صفة اللوحات المميزة للقبور، نظرا لما يحدث بها من عبث من البعض ممن يدفنون بها الأعمال السحرية، وبتغليظ العقوبة على من يعبث بالقبور.
أ. #طارق_الزايد – مؤسس ومالك #تطبيق_إكرام الخيري لخدمة المقابر
تطبيقي مبادرة وطنية تشتمل على حلول متكاملة لتنظيم و”أتمتة المقابر”، تتوافق مع برنامج التحول الوطني، وتدعم رؤية المملكة 2030.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@tariqzayed@ikramapp pic.twitter.com/ebPH42c6Z2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 19, 2020
أ. #طارق_الزايد – مؤسس ومالك #تطبيق_إكرام الخيري لخدمة المقابر
مملكة #البحرين طلبت خبرتنا في مجال تنظيم المقابر..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@tariqzayed@ikramapp pic.twitter.com/Htxcj0jYmd
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 19, 2020
أ. عبدالرحمن العجيمي
أناشد هيئة كبار العلماء بفتوى واضحة حول صفة اللوحات المميزة للقبور ومقاساتها، وأطالب بتغليظ العقوبة نظاميا على من يعبثون بالقبور.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@ojaimiaaa pic.twitter.com/70CWtnudBu
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 19, 2020