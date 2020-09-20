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أخبار محلية > شاهد.. شاب سعودي كفيف في بريدة يُتقن فن طهي الطعام
20/09/2020   7:59 ص

شاهد.. شاب سعودي كفيف في بريدة يُتقن فن طهي الطعام

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تمكن شاب سعودي من ممارسة هوايته المفضلة وإتقان فن طهي الطعام رغم معاناته من إعاقة البصر، بل وأصبح يُدير منصة إلكترونية خاصة به.  

وقال الشاب الكفيف ويُدعى أحمد العامر خلال تقرير بثته قناة “mbc“، إنه بدأ الطبخ منذ 10 سنوات ولم يتقنه إلا بعد عدة تجارب فاشلة، مشيراً إلى أن كل شيء يمكن أن يتعلمه الإنسان ويتقنه.  

وفي السياق نفسه، قال الشيف أبو عمر الحفيتي، إن أحمد العامر أصر على الطبخ أمام الناس لثقته بمهارته ونفسه، مبيناً أنه بادر بتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على الطهي بأنفسهم حتى يصبحوا بعد فترة طباخين مهرة. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. شاب سعودي كفيف في بريدة يُتقن فن طهي الطعام

أخبار محلية
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