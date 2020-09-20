وثّق صانع أفلام وثائقية سعودي عبر مقطع فيديو جانباً من الطبيعة الساحرة التي تتميز بها جزيرة ماركا الواقعة على الساحل الغربي بمحافظة البرك بمنطقة عسير.
وأظهر الفيديو شواطئ الجزيرة برمالها البيضاء ومياهها الصافية، إلى جانب تواجد الدلافين حول الجزيرة، وأسراب من الطيور التي تعيش على الجزيرة.
وقال صانع الأفلام الوثائقية ماجد عون، إن جزيرة ماركا تعد من الجزر البكر، وهي واحدة من العديد من الجزر التي تتبع لمنطقة عسير.
وأبان أنها تبعد مسافة 30 دقيقة فقط من الساحل، وهي بذلك تعد وجهة جميلة لمحبي الطبيعة والصيد وممارسة رياضة الغوص والسباحة.
وأشار إلى أنه زار الجزيرة ضمن رحلات استكشافية لأكثر من 21 جزيرة بالمنطقة للتوثيق للحياة الطبيعية فيها.
وفق “أخبار 24”.