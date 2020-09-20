"ميمونة" تحقّق أسرع توقيت زمني وتتصدّر "الرموز" بسباق الهجن في حائل

حققت القعود “ميمونة” أسرع توقيت زمني والمركز الأول في أشواط الرموز بسباقات هجن حائل بزمن 7:29 دقيقة لمسافة 5 كم وهي للمالك صويحي نخيلان الشمري.
وكان اليوم الثالث لسباق حائل للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، قد شهد 24 شوطا على فترتين صباحية ومسائية.
وجاءت نتائج منافسات أشواط الرموز والمفتوحة لليوم الثالث المخصص لسن الجذاع ضمن سباق حائل للهجن كالتالي:
الشوط 1 “الهلالية” للمالك خالد عزيز القرشي.
الشوط 2 “مبلش” للمالك فرح القحطاني.
الشوط 3 “ميمونة” للمالك صويحي الشمري.
الشوط 4 “جلعود” للمالك فهيد المري.
الشوط 5 “الظبي” للمالك فالح القحطاني.
الشوط 6 “صفيان” للمالك أحمد السويدي.
الشوط 7 “سرابة” للمالك راشد المري.
الشوط 8 “مطالب” للمالك عبدالهادي المري.
الشوط 9 “توافيق” للمالك سفر الشريف.
الشوط 10 “أجذاب” محمد العامري.
فيما جاءت نتائج منافسات الفترة الصباحية لليوم الثالث المخصص لسن الجذاع ضمن سباق حائل للهجن كالتالي:
الشوط 1 “سلطانة” للمالك أحمد السويدي.
الشوط 2 “غزيلان” للمالك عبدالله الشمري.
الشوط 3 “العنود” للمالك سالم الهاجري.
الشوط 4 “وضاح” للمالك علي العجمي.
الشوط 5 “وصفة” للمالك عايد الجهني.
الشوط 6 “الشبل” للمالك زيد البلوي.
الشوط 7 “الصالحية” للمالك سطام البلوي.
الشوط 8 “معاند” للمالك مرزوق القروشي.
الشوط 9 “حرج” للمالك حمد المري.
الشوط 10 “مكافح” للمالك عريمان الدوسري.
الشوط 11 “براقة” للمالك بجد المغيري.
الشوط 12 “متعب” للمالك صالح المطيري.
الشوط 13″أنذار” للمالك حمد المري.
الشوط14 “الذيب” للمالك صافي الشمري.