تحذير من تزايد حالات التسمم بالكحول الميثيلي.. واستشاري يوضح خطورته (فيديو)

حذر عدد من الأطباء من خطورة الكحول الميثيلي، لما قد يسببه من أضرار جسيمة، وذلك بعد تسجيل عدد من حالات التسمم بمادة من “الميثانول”.
وأوضح استشاري طب السموم وطوارئ الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور نهار الرويلي، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الكحول الإيثيلي “الإيثانول” يستخدم طبيا في تعقيم الأدوات الجراحية كما يدخل في صناعة الخمور، أما الكحول الميثيلي “الميثانول” فهو سام جداً ويستخدم كوقود لبعض الآلات.
وأبان “الرويلي” أنه يتم غش الخمور بالكحول الميثيلي الذي يعتبر مادة سامة، مضيفا أنه تم تسجيل بعض حالات الوفاة نتيجة حدوث تسمم في الجسم، لافتاً إلى أن 30 ملجم فقط من “الميثانول” كافية للقضاء على حياة الإنسان، فضلا على أخطاره الشديدة التي قد تصل إلى العمى الدائم ونزيف بالمخ وتشنجات والتسبب في الفشل الكلوي وتوقف القلب. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه قد يصعب على الشخص العادي التفرقة بين الكحول الميثيلي والإيثيلي، ولكن عند بداية الأعراض يمكن ملاحظتها والتي تتمثل في القيء وصعوبة في التنفس وآلام في البطن وصداع وتغيير في النظر، داعياً إلى زيادة درجة الوعي وضرورة العلاج المبكر بالتوجه للمستشفى حال ظهور هذه الأعراض.
تحذير صحي من تزايد حالات التسمم بـ”الكحول الميثيلي” واستشاري طب السموم د. #نهار_الرويلي يحذر:
30 مللجم فقط من “الميثانول” كافية للقضاء على حياة الإنسان، فضلا على أخطارة الشديدة على فقد البصر مدى الحياة والتسبب في الفشل الكلوي..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@PoisonFighter pic.twitter.com/wiNzrHA1Z7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 19, 2020