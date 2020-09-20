بالفيديو.. الكشف عنده بـ 30 ريالاً منذ عهد الملك فيصل.. طبيب باكستاني يعمل بالمملكة منذ 60 عاماً

وثّق مقطع فيديو تجربة طبيب باكستاني قدم للعمل بالمملكة قبل 63 عاماً، وظل يعمل بها حتى الآن، حيث أصبح جزءاً من نسيج المجتمع السعودي.
وقال الطبيب الباكستاني نذير أحمد خان في الفيديو الذي نشره “مركز التواصل الحكومي” إنه كان يعمل مديراً لأحد المستوصفات الثلاث التي كانت بالرياض، وهي مستوصفات الفوطة، ومسجد العيد، والمرقب.
وعبر عن بالغ سعادته بالعمل في المملكة التي وصفها ببلاد الخير والرحمة والإنصاف، مشيراً إلى أنه سيظل يخدم المملكة إلى أن يتوفاه الله تعالى. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه يستقبل في عيادته المرضى من الكبار والأطفال، وأن رسوم الكشف 30 ريالاً وهي على هذه الحال منذ عهد الملك فيصل، ولم تزِد حتى اليوم.
#همة_حتى_القمة | 60 عامًا في #المملكة و30 ريالًا للكشف، الطبيب نذير أحمد خان، يروي البدايات وكيف أصبح جزءًا من نسيج المجتمع. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/6SUr4jaXGM
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 19, 2020