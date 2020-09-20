شهد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، اليوم (الأحد)، مراسم تسليم وتسلم زوارق الاعتراض الفرنسية السريعة، الدفعتين الثانية والثالثة من نوع (HSI32)، بالمنطقة الشرقية.
وقال الغفيلي في كلمة ألقاها خلال حفل التسلم، “إن هذا اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع وذلك بوصول الدفعتين الثانية والثالثة من مشروع زوارق الاعتراض السريعة”، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص من قبل قيادة المملكة.
وأكد أن منظومة الزوارق السريعة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.
يذكر أن مشروع الزوارق يأتي في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري، حيث اشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة التي تعد الأحدث في العالم، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية.
وفق “أخبار 24”.