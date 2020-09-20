تعرّف على تشكيلة الهلال في موقعة “شهر خودرو” بدوري الأبطال

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رازفان لوشيسكو، تشكيلة فريقه التي سيخوض بها لقاء شهر خودرو الإيراني، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
ويخوض فريق الهلال مباراة صعبة اليوم، في ظل الغيابات التي يعاني منها بسبب الإصابات بفيروس كورونا، التي ضربت صفوف الفريق، الأمر الذي جعل النادي طلب تأجيل اللقاء، لكنه سيلعب المباراة في موعدها.
وجاءت تشكيلة الهلال على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: أمير كردي – مدالله العليان – محمد جحفلي – جانغ هيون سو
خط الوسط: محمد كنو – منصور البيشي ــ ناصر الدوسري
خط الهجوم: أندري كاريلو– هتان باهبري– محمد الكنيدري
وفق “أخبار 24”.