كشفت أمانة منطقة الرياض عن استعداداتها الخاصة للاحتفال باليوم الوطني الـ90، والتي شملت عددا من الفعاليات المختلفة.
وشملت الفعاليات الرسم الجرافيتي بميدان القاهرة تحت شعار “مجتمع مبدع”، وهدايا اليوم الوطني في الرياض بارك وغرناطة مول والعثيم مول والقصر مول وسلام مول، وذلك تحت شعار “مجتمع معطاء”.
وستتضمن الاحتفالات فعالية مكتبة الملك عبد العزيز بواحة الملك سلمان للعلوم بالعليا تحت شعار “مجتمع واع”، إضافة إلى مبادرة “يالله نزرع” تحت شعار “مجتمع حيوي”.
وتستعد المملكة للاحتفال باليوم الوطني الـ90 يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لتجنب تفشي انتقال فيروس كورونا خلال الاحتفالات باليوم الوطني.
وفق “أخبار 24”.