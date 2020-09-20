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أخبار الخرج > تعيين الاستاذ/محمد بن علي المرحوم مدير مكتب وزارة المالية بمحافظة الخرج
20/09/2020   6:39 م

تعيين الاستاذ/محمد بن علي المرحوم مدير مكتب وزارة المالية بمحافظة الخرج

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تم تعيين الاستاذ/محمد بن علي المرحوم مدير مكتب وزارة المالية بمحافظة الخرج متمنين له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

تعيين الاستاذ/محمد بن علي المرحوم مدير مكتب وزارة المالية بمحافظة الخرج

أخبار الخرج
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