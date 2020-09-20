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أخبار المناطق > القبض على مواطن ومقيم يستدرجان سائقي الأجرة ويسلبان أموالهم تحت تهديد السلاح بالرياض
20/09/2020   10:52 م

القبض على مواطن ومقيم يستدرجان سائقي الأجرة ويسلبان أموالهم تحت تهديد السلاح بالرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية تورطا بارتكاب عدد من القضايا، تمثلت في استدراج سائقي مركبات الأجرة إلى داخل الأحياء والأماكن المنعزلة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات والاعتداء عليهما.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين ينفذان جرائمهما من خلال تهديد المجنى عليهم بالسلاح الأبيض.

وأضاف أن قيمة المسروقات بلغت 20 ألف ريال، وجرى إيقاف المتهمين، واتُّخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

القبض على مواطن ومقيم يستدرجان سائقي الأجرة ويسلبان أموالهم تحت تهديد السلاح بالرياض

أخبار المناطق
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