“الصحة العالمية” تقر إجراء اختبارات على أدوية عشبية إفريقية لفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية بروتوكولًا جديدًا لتنظيم إجراء اختبارات على بعض الأدوية العشبية الإفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد وعدد من الأمراض الوبائية الأخرى.
وأقر خبراء من المنظمة الدولية برفقة آخرين من منظمتين إفريقيتين أخريين، خلال بيان لهم، بروتوكولًا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على أدوية عشبية لعلاج “كوفيد 19″، كما قرروا إقامة ميثاق لتأسيس مجلس مراقبة السلامة وجمع البيانات للتجارب السريرية على الأدوية العشبية.
وأشار الخبراء إلى أن المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية تخص مجموعة تصل إلى 3 آلاف شخص، وهي محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة، مؤكدين أنه ستتم التوصية بمنتجات الطب التقليدية حال تبينت سلامتها وجودتها. وفق “أخبار 24”.
وكان رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، روَّج لمشروب “كوفيد أورجانيكس” المستخلص من نبته الشيح لعلاج فيروس كورونا، وذلك استنادًا إلى فعاليتها في علاج الملاريا.