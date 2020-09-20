كشفت الجمارك السعودية حالات بيع الإرساليات التي تتم مصادرتها في مزادات علنية، وذلك وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن نظام الجمارك الموحد لدول المجلس التعاون يسمح ببيع البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي.
وتشمل الحالات أيضًا البضائع التي لم تُسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تُحدد وفقا للمادة 75 من النظام، فضلًا عن البضائع والمواد التي لم يُعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفاظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.
ويحق للجمارك بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت، وذلك استنادًا إلى محضر تثبت من خلاله حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها، كما يحق بيع البضائع التي خُزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة المتروكة في الدوائر الجمركية.
وفق “أخبار 24”.