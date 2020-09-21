أحدهم يحفظ 8 أجزاء من القرآن.. قصة 4 إخوة وُلدوا مكفوفين

هزم أربعة أشقاء مكفوفين إعاقتهم بتعلم العديد من الأمور التي كان يتصور بعض المحيطين بهم أنها صعبة المنال بالنسبة لهم.
وكشف الإخوة الأربعة، خلال حديثهم في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، دور والديهم في تأهيلهم نفسيًا وعلميًا للاندماج في المجتمع بشكل يسير دون الشعور بأي مشكلات.
وقال والد الأشقاء المكفوفين، محمد العبدالهادي، إنهم ساعدوهم في الاعتماد على أنفسهم، وهو ما يجعلهم مصدر فخر لهم، مؤكدًا أنهم تلقوا المساعدة التي يمكن أن يحصل عليها أي شخص من والديه.
وأوضح أحد الأشقاء، عبدالهادي العبدالهادي، أنهم يدرسون مع مبصرين، ولكن هناك بعض المواد الدراسية، مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، تتم دراستها مع متخصصين في التعليم بطريقة بريل.وفق “أخبار 24”.
ورأى سلطان العبدالهادي أن فقدان البصر لا يمكن أن يمنعه من التعلم، حيث أكد أنه يحفظ 8 أجزاء من القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر العمى إعاقة يمكنها أن توقفه عما يسعى إليه.
وأكد الأخ الأصغر عبدالله أنه يسعى لتحقيق طموحاته بكل ما يملك من إصرار وعزيمة، وذلك لخدمة الدين والوطن، فيما قالت منيرة العبدالهادي إن مساعدة الوالدين والثقة في النفس تجعلها قادرة على هزيمة أي معوقات قد تواجهها بسبب فقدان البصر.
#فيديو
أب وأم لأربعة مكفوفين يتحدون الإعاقة ويحققون بهم الإبداع.. والد المبدعين الأربعة أ. محمد العبدالهادي يروي التجربة لـ #برنامج_ياهلا على شاشة #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gtXCl9bfF5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 20, 2020