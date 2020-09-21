قام بشفط السم من أسفل عينه.. هكذا أنقذ شاب صديقه من لدغة عقرب تعرض لها أثناء نومه

عرض شاب من هواة الصيد أثناء نومه في بر محافظة رفحاء رفقة أصدقائه للدغات من عقرب أسفل عينه، فحاول صديقه إنقاذه بسحب الـدم من أسفل عينه عن طريق الفم، إلا أن الاثنين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال والد الشاب طلال حمدان الذي حاول انقاذ صديقه وفقاً لـ”العربية”، إن ابنه قام بشفط الـدم بفمه من المصاب محاولاً إنقاذه من تأثير السم، مبيناً أنه شعر بعدها بألم في الحلق والمعدة وجرى إسعافهما إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد الإحيدب أن العقرب التي لدغت الشاب سوداء وإبرتها مسدودة بنسبة 20 %، مبيناً أن طلال تعرض للتلوث نتيجة إجهاد القصبة الهوائية وما حولها أو أنه شفط دماً وإفرازات من خد المصاب.
وأشار الإحيدب إلى أن السم لا يمكن سحبه من الأنسجة عبر الفم، ولا يؤثر إلا عند وجود تقرحات في المريء أو جروح في الفم تعمل على وصوله إلى الـدم.