أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بياناً مشتركاً بشأن فيديو متداول، لصقور نافقة مستوردة من السودان قيل إنها نفقت بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأكدت الوزارة والمركز أن الفيديو تضمن معلومات خاطئة إلى جانب مخالفات لثلاثة أنظمة واتفاقيات دولية، وهي نظام حقوق الرفق بالحيوان، ونظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، واتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن الإرساليات وصلت إلى المطار أول أمس السبت في تمام الساعة (11:47) صباحاً وتم إحالتها للمحجر الحيواني والنباتي بالمطار من قبل الجمارك في تمام الساعة (6:48) مساءً، وعند التدقيق على المستندات المصاحبة للإرساليات تبين وجود عدة مخالفات تمثلت في الآتي:
1- عدد الصقور المستوردة لا يتناسب مع طريقة نقلها، حيث كدست في صناديق ضيقة بطريقة لا تتناسب مع معايير النقل الدولية، ما أدى إلى الإضرار بها.
2- وردت الشحنة دون حصولها على إذن استيراد مسبق من الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
3- الشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للشحنة غير صحيحة، حسب معلومات الجهة الصادرة منها.
4- تم التواصل مع المستوردين وإبلاغهما بضرورة توفير الرعاية الصحية من غذاء وماء وفقاً لنظامي قانون الحجر البيطري وقانون الرفق بالحيوان، إلا أنهم رفضوا العناية بإرسالياتهما.
وأفادت الوزارة والمركز أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بهذه الشحنة وفقاً للأنظمة المعمول بها، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي والقانوني مع الأطراف كافة.
كما سيقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية باتخاذ الإجراء النظامي والقانوني لهذه الشحنة وفقاً لنظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
نفوق عدد من الصقور المستوردة المحجورة في مطار الرياض بسبب إشكال في أوراقها، الأمر الذي تسبب في تكبد ملاكها الخسائر. pic.twitter.com/ovDThRTuMc
— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 20, 2020