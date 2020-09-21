توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن يحدث الاعتدال الخريفي في الوطن العربي غدًا (الثلاثاء) الموافق 22 سبتمبر 2020 عند الساعة 04:30 مساءً بتوقيت المملكة.
وأشار إلى أن الغد هو أول أيام فصل الخريف فلكياً في كامل النصف الشمالي للكرة الأرضية حيث ستكون الشمس واقعة مباشرة على خط استواء الأرض، قادمة ظاهرياً من شمال السماء متجهة نحو الجنوب.
وأوضح أبو زاهرة، أن السبب في حدوث الاعتدال يرجع لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائلا بعيدا عن الشمس ولا مائلا باتجاهها يحدث الاعتدال. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن الشمس في يوم الاعتدال تشرق من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية في كل أنحاء العالم، ويكون طول الليل النهار “تقريبًا” مساويا بطول 12 ساعة، ولكن على وجه التحديد يكون النهار أطول بثماني دقائق إضافية من الليل في يوم الاعتدال في خطوط العرض المتوسطة.
وأضاف أنه بحلول أكتوبر سيتغير ذلك وستشرق الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي وتغرب في الأفق الجنوبي الغربي، ما يعني ساعات نهار أقصر وساعات ليل أطول في النصف الشمالي للكرة الأرضية، مشيرا إلى أن فصل الخريف 2020 سوف يستمر 89 يوما و20 ساعة و33 دقيقة حتى موعد الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر المقبل.