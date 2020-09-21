شارك أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، الطلاب والطالبات دروسهم التعليمية -عن بعد- عبر منصة “مدرستي” الافتراضية.
جاء ذلك خلال اجتماع أمير المنطقة، أمس (الأحد)، بمدير عام التعليم بالمنطقة حمد الوهيبي ومساعديه وقادة المدارس للبنين والبنات، بحضور وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي.
ووجه الأمير فيصل كلمة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، معرباً عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح, وهنأهم بالمستوى العالي الذي حققوه في هذه الظروف واهتمامهم بمسيرتهم التعليمية والعلمية، منوهاً بجهود التعليم بالمنطقة بقادته ومعلميه وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية.
وفق “أخبار 24”.