لتزامن اليوم الوطني مع اليوم العالمي للغة الإشارة.. تعلّم كيف تقول “أحبك يا وطن” بلغتهم

يتزامن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة مع اليوم العالمي للغة الإشارة والذي يتم الاحتفال به كل عام مع الأسبوع الدولي للصم.
وقدم مقطع فيديو توعوي فكرة مبدعة للاحتفال باليوم الوطني واليوم العالمي للغة الإشارة؛ بتعلم كيفية التعبير عن حب الوطن باستخدام لغة الإشارة.
وأظهر الفيديو الذي أنتجه المشروع الوطني لترشيد المياه “قطرة” تجربة عاشها عدد من الأشخاص عند دخولهم لأحد المقاهي وتفاجأوا بأن من يقدم لهم الخدمة من الصم، حيث وجدوا صعوبة في التواصل معه؛ إلى أن قدّم لهم قائمة المشروبات بلغة الإشارة.
نختلف بطُرق التعبير
ونتفق على حب الوطن 💚
ويبقى السؤال ..
تقدر تقول: أحبك يا وطن بطريقتهم؟#همة_حتى_القمة #اليوم_الوطني_السعودي90 pic.twitter.com/1C9qDLfq7F
— قطرة (@Qatrahksa) September 20, 2020
وفق “أخبار 24”.