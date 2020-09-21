آل الشيخ يوجه رسالة لـ”طارق التايب” بشأن اعتزاله.. والأخير يتفاعل بالدعاء

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، رسالة إلى لاعب المنتخب الليبي ونادي الهلال سابقاً، طارق التايب.
وكتب آل الشيخ صباح اليوم (الإثنين)، تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قال فيها :”نبغى الكورونا تخلص عشان الاعتزال إن شاء الله… ونجيب الميريا”.
ورد التايب على تغريدة آل الشيخ حيث كتب: “الله يسعدك يابو ناصر وعسى ربي يحقق لك كل ما تتمنى وينعم عليك بالصحة والعافية وترجع إلى أهلك وناسك بأفضل حال”. وفق “أخبار 24”.
وتفاعل متابعو آل الشيخ مع التغريدة، حيث دعم البعض الاحتفاء باعتزال “التايب”، في حين طالب آخرون بأن يتم تكريم اللاعبين السعوديين القدامى أمثال خالد مسعد وعبيد الدوسري وفهد المهلل وسعيد العويران.