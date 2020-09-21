"المياه الوطنية" تنفذ 4 مشروعات لخدمات المياه في الباحة

أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهاءها من تنفيذ مشروعين لخدمات المياه وتشغيلهما في منطقة الباحة، إضافة إلى شروعها في تنفيذ مشروعين آخرين بتكلفة مالية تجاوزت 104 ملايين ريال.
وأكد مدير عام خدمات المياه في منطقة الباحة، المهندس ماجد آل فايع، أن المشروعين اللذين تم الانتهاء منهما، محطة تنقية بالجنابين الجديدة في محافظة بلجرشي، بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، وتكلفتها أكثر من 43 مليون ريال، وتخدم 60 ألف نسمة.
وأشار إلى أن المشروع الثاني هو الانتهاء من تنفيذ 58 كيلومترًا من شبكات المياه، و451 توصيلة منزلية في تسعة أحياء بمحافظة المخواة، لخدمة أكثر من 3 آلاف نسمة بتكلفة تجاوزت 14 مليون ريال.
وأوضح آل فايع: أن المشروعين الجاري تنفيذهما، هما: تأهيل 12 بئرًا في حقل آبار عردة، وربطها بالكهرباء لزيادة إنتاج الآبار بنحو 24 ألف متر مكعب بتكلفة بلغت أكثر من 10 ملايين ريال، والثاني تشييد مشروع خزان بسعة 75 ألف متر مكعب، وبتكلفة تجاوزت 37 مليون ريال في محافظة قلوة.
وفق “أخبار 24”.