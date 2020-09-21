أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهاءها من تنفيذ مشروعين لخدمات ‏المياه وتشغيلهما في منطقة الباحة، إضافة إلى شروعها في تنفيذ ‏مشروعين آخرين بتكلفة مالية تجاوزت 104 ملايين ريال‎.‎

وأكد مدير عام خدمات المياه في منطقة الباحة، المهندس ماجد آل ‏فايع، أن المشروعين اللذين تم الانتهاء منهما، محطة تنقية ‏بالجنابين الجديدة في محافظة بلجرشي، بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، وتكلفتها أكثر ‏من 43 مليون ريال، وتخدم 60 ألف نسمة.‏

وأشار إلى أن المشروع الثاني هو الانتهاء من تنفيذ 58 كيلومترًا ‏من شبكات المياه، و451 توصيلة منزلية في تسعة أحياء بمحافظة المخواة، لخدمة أكثر من 3 آلاف نسمة بتكلفة ‏تجاوزت 14 مليون ريال‎.‎

وأوضح آل فايع: أن المشروعين الجاري تنفيذهما، هما: تأهيل ‏‏12 بئرًا في حقل آبار عردة، وربطها بالكهرباء لزيادة إنتاج الآبار ‏بنحو 24 ألف متر مكعب بتكلفة بلغت أكثر من 10 ملايين ريال، ‏والثاني تشييد مشروع خزان بسعة 75 ألف متر مكعب، وبتكلفة تجاوزت ‏‏37 مليون ريال في محافظة قلوة.‏

"المياه الوطنية" تنفذ 4 مشروعات لخدمات المياه في الباحة

"المياه الوطنية" تنفذ 4 مشروعات لخدمات المياه في الباحة

وفق “أخبار 24”.