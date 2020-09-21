رسمياً.. “الباطن” بطلاً لدوري الدرجة الأولى للمحترفين

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، اليوم الأحد، رسميًا، بطًلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى للمحترفين لموسم (2019-2020).
وتعادل فريق الباطن، أمام نظيره البكيرية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ38 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
وهنأ اتحاد كرة القدم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فريق الباطن، قائلًا: “الباطن يتوّج رسميًا بطلًا لدوري الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى للمحترفين.. نهنئ النادي وجماهيره بمناسبة هذا الإنجاز”.
الــــبـــطــــل 👑🏆 @albatinclub يتوّج رسميًا بطلًا لدوري الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى للمحترفين 2019-2020.
نهنئ نادي #الباطن وجماهيره بمناسبة هذا الإنجاز ⚽️😍 . pic.twitter.com/bW5PqsBC1z
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 20, 2020