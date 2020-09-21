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اخبار رياضية > بالفيديو.. لاعب الهلال “جيوفنيكو” يفوز بجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا
21/09/2020   1:00 م

بالفيديو.. لاعب الهلال “جيوفنيكو” يفوز بجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا

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فاز الإيطالي لاعب نادي الهلال سيباستيان جيوفنيكو، بجائزة هدف الأسبوع، خلال مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من دوري أبطال آسيا 2020.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أن الهدف الذي سجله لاعب الهلال جيوفينكو من ركلة حره، فاز بجائزة هدف الأسبوع، بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان جيوفنيكو، قد سجل هدفًا من ركلة حرة، خلال الجولة الثالثة من مباراة باختاكور الأوزبكي ضمن إطار منافسات دور المجموعات للبطولة الآسيوية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لاعب الهلال “جيوفنيكو” يفوز بجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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