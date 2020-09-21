بالفيديو.. لاعب الهلال “جيوفنيكو” يفوز بجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أن الهدف الذي سجله لاعب الهلال جيوفينكو من ركلة حره، فاز بجائزة هدف الأسبوع، بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وكان جيوفنيكو، قد سجل هدفًا من ركلة حرة، خلال الجولة الثالثة من مباراة باختاكور الأوزبكي ضمن إطار منافسات دور المجموعات للبطولة الآسيوية.
الدقة 🎯
القوّة 🚀
الهدف 🤩
هدف سيبستيان جيوفنكو @Alhilal_FC 🇸🇦 يفوز بجائزة هدف الأسبوع في #دوري_أبطال_آسيا. ⚽️🔝https://t.co/AIVBafNoff pic.twitter.com/CEW3fK35Qw
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 21, 2020
وفق “أخبار 24”.